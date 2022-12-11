Голкіпер збірної Марокко Ясін Буну знаходить час для своєї сім'ї після подвигів на футбольному полі.

Вчора воротар "Атлаських левів" провів черговий сильний матч, зупинивши збірну Португалії (1:0) у чвертьфіналі чемпіонату світу. На попередній стадії 31-річний Буну виграв для Марокко серію пенальті проти іспанців.

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Герой Мундіаля вже думає про підготовку спадокємця. Після перемоги над португальцями Буну залишився на стадіоні, щоб погратися зі своїм сином Ісааком. Маленький хлопчик кумедно намагався ловити м'яч у великих рукавичках тата. Дещо вже виходить.

Буну готується творити новий подвиг 14 грудня, коли його збірна Марокко в рамках півфіналу зустрінеться з чинними чемпіонами світу – французами.

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