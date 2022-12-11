Голкипер сборной Марокко Ясин Буну находит время для своей семьи после подвигов на футбольном поле.

Вчера вратарь "Атласских львов" провел очередной сильный матч, остановив сборную Португалии (1:0) в четвертьфинале чемпионата мира. На предыдущей стадии 31-летний Буну выиграл для Марокко серию пенальти против испанцев.

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Герой Мундиаля уже думает о подготовке наследника. После победы над португальцами Буну остался на стадионе, чтобы поиграть со своим сыном Исааком. Маленький мальчик смешно пытался ловить мяч в больших перчатках папы. Кое-что уже получается.

Буну готовится совершать новый подвиг 14 декабря, когда его сборная Марокко в рамках полуфинала встретится с действующими чемпионами мира – французами.

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