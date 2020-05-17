Герега зізнався, що хотів придбати Карпати – відомі причини зриву угоди

Віце-президент УАФ Олександр Герега вважає, що здоров'я важливіше за власний футбольний клуб.

"Купівля Карпат? Така ідея справді була. Ми зустрічалися з одним із власників клубу. Ми розмовляли, але Карпати не продавалися.

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Але навіть якщо б продавалися, мене футбольний клуб не цікавить. Я хочу приїжджати на футбольний стадіон і звідти вийти з нормальним настроєм, а не щоб серце вискакувало", – розповів Герега для LB.ua.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України Карпати розташувались на останній сходинці турнірної таблиці.

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