Герега признался, что хотел приобрести Карпаты – известны причины срыва сделки

Вице-президент УАФ Александр Герега считает, что здоровье важнее за собственный футбольный клуб.

"Покупка Карпат? Такая идея действительно была. Мы встречались с одним из владельцев клуба. Мы разговаривали, но Карпаты не продавались.

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Но даже если бы продавались, меня футбольный клуб не интересует. Я хочу приезжать на футбольный стадион и оттуда выйти с нормальным настроением, а не чтобы сердце выскакивало", – рассказал Герега для LB.ua.

Напомним, после 23-х туров чемпионата Украины Карпаты расположились на последней строчке турнирной таблицы.

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