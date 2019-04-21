toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРДІФФ - ЛІВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІК

Гент з Безусом та Яремчуком не зміг перемогти Андерлехт – український хавбек був близький до переможного голу

21:06 2 Читать на русском
Гент з Безусом та Яремчуком не зміг перемогти Андерлехт – український хавбек був близький до переможного голу
Роман Яремчук / Гент

Відбувся матч 5 туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії між Андерлехтом та Гентом.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонська група, 5 тур

Андерлехт – Гент – 0:0

У 5 турі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії Андерлехт приймав Гент. У складі гостей з перших хвилин на поле вийшов Роман Яремчук та провів 92 хвилини гри, а на 61-ій хвилині з'явився Роман Безус. Ігор Пластун залишився на лаві для запасних, а хавбек Андерлехта Євген Макаренко не потрапив навіть у заявку на матч.

Шахов відзначився курйозним голом, який може принести ПАОКу чемпіонство

Перший тайм команди провели не надто активно, показовою є кількість ударів у площину воріт – 0 на обидві команди за перших 45 хвилин. Другий тайм проходив більш жваво, а на 82-й хвилині гри Роман Безус міг принести перемогу своїй команді. Українець гарним ударом здалеку влучив у штангу, м'яч відскочив та вдарився у голкіпера та зупинився на лінії воріт.

Юрченко відзначився скандальним голом за Вайле – команда українця спеціально пропустила у відповідь

Після цієї нічиєї Гент залишився на дні турнірної таблиці чемпіонської групи чемпіонату Бельгії та має в активі 26 очок, Андрелехт перебуває на сходинку вище та має на один заліковий пункт більше.

Теги
Українці за кордоном Роман Яремчук Роман Яремчук Роман Безус Роман Безус Андерлехт Андерлехт Гент Гент Бельгія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
36
хв
Бетіс
21:45
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук