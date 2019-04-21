Гент з Безусом та Яремчуком не зміг перемогти Андерлехт – український хавбек був близький до переможного голу

Відбувся матч 5 туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії між Андерлехтом та Гентом.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонська група, 5 тур

Андерлехт – Гент – 0:0

У 5 турі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії Андерлехт приймав Гент. У складі гостей з перших хвилин на поле вийшов Роман Яремчук та провів 92 хвилини гри, а на 61-ій хвилині з'явився Роман Безус. Ігор Пластун залишився на лаві для запасних, а хавбек Андерлехта Євген Макаренко не потрапив навіть у заявку на матч.

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Перший тайм команди провели не надто активно, показовою є кількість ударів у площину воріт – 0 на обидві команди за перших 45 хвилин. Другий тайм проходив більш жваво, а на 82-й хвилині гри Роман Безус міг принести перемогу своїй команді. Українець гарним ударом здалеку влучив у штангу, м'яч відскочив та вдарився у голкіпера та зупинився на лінії воріт.

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Після цієї нічиєї Гент залишився на дні турнірної таблиці чемпіонської групи чемпіонату Бельгії та має в активі 26 очок, Андрелехт перебуває на сходинку вище та має на один заліковий пункт більше.