Після поразки від ліберецького Слована (1:2) в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи найбільш українська команда Бельгії залишилась без головного тренера – боси "буйволів" вирішили попрощатись з Вімом Де Декером.

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Пошуки нового наставника тривали недовго – відтепер з командою працюватиме Хейн Ванхазебрук, повідомляє офіційний сайт Гента. 56-річний фахівець знакова для "буйволів" персона – саме він у сезоні 2014/15 здобув перше і поки що єдине в історії Гента чемпіонство. Ванхазебрук уклав зі старою-новою командою контракт на півтора року – до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, Гент після 14 турів посідає у чемпіонаті Бельгії 13-ту сходинку, набравши 16 очок.

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