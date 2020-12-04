Гент Яремчука получил нового тренера – он завоевал с командой первое в истории чемпионство
Трое игроков сборной Украины попробуют изменить ситуацию в чемпионате Бельгии под руководством нового наставника.
После поражения от либерецкого Слована (1:2) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы наиболее украинская команда Бельгии осталась без главного тренера – боссы "буйволов" решили попрощаться с Вимом Де Декером.
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Поиски нового наставника продолжались недолго – теперь с командой будет работать Хейн Ванхазебрук, сообщает официальный сайт Гента. 56-летний специалист знаковая для "буйволов" персона – именно он в сезоне 2014/15 завоевал первое и пока единственное в истории Гента чемпионство. Ванхазебрук заключил со старой-новой командой контракт на полтора года – до 30 июня 2022 года.
Напомним, Гент после 14 туров занимает в чемпионате Бельгии 13-ю строчку, набрав 16 очков.
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