Гент визначився із сумою, за яку готовий відпустити Яремчука

Гент не готовий продавати основного нападника Романа Яремчука за безцінь.

Новачок Гента Андерсон Ніангбо може вплинути на ігровий час форвардів команди, повідомляє voetbalbelgie.be.

Яремчук зробив однозначну заяву щодо свого відходу з Гента під час зимового трансферного вікна

За інформацією видання, в плани головного тренера не входить Жан-Люк Домпу. У гравця влітку закінчується контракт, і клуб готовий з ним розлучитися вже в січні. А ось на Романа Яремчука наставник розраховує. Більше того, з українцем готові розпрощатись лише влітку за суму не меншу за 15 млн євро.

Нагадаємо, Яремчук приєднався до Гента у серпні 2017 року. Саме він є найкращим бомбардиром "буйволів" у поточному сезоні, маючи у своєму активі 14 забитих м'ячів.

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