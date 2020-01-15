Гент підписав заміну Яремчуку з системи Ред Булла – він міг поборотися за місце Холанда

Бельгійський клуб завчасно готується до втрати найкращого бомбардира команди Романа Яремчука.

Гент придбав у Зальцбурга 20-річного форварда Андерсона Ніангбо – контракт розрахований до літа 2024 року. Фінансові умови трансферу не розголошуються, а Transfermarkt оцінює футболіста у 2 мільйони євро.

Ніангбо два роки тому потрапив до системи Ред Булла та грав у другому австрійському дивізіоні за Ліферінг – фарм-клуб Зальцбурга. Першу частину цього сезону івуарієць на правах оренди провів у Вольфсбергері, з яким виступав у австрійській Бундеслізі (7 голів і 5 асистів за 15 матчів). На груповому раунді Ліги Європи (2 асисти за 6 матчів) зустрічався з Ромою та Борусією М.

Враховуючи продаж Холанда, Мінаміно та потенційний від'їзд Хвана, на початку січня Ред Булл підсилив атаку внутрішніми резервами. Повернув Ніангбо з оренди та перевів у Зальцбург. Підтягнув у склад ще двох талановитих форвардів – Берішу та Адеємі. Очікувалося, що всі вони складуть конкуренцію Дака та Койта в оновленому нападі чемпіона Австрії. Однак Ніангбо відпустили.

Адаптація івуарійця в Генті має пройти швидко – у Вольфсбергері він виступав у аналогічній схемі (4-3-1-2). Андерсон був лівим в парі форвардів, а також здатен зіграти на фланзі – точно як Яремчук у Генті. Тому новачка цілком можна розглядати заміною Роману. Саме він розвантажить українця в другій частині сезону, а влітку, коли Роман піде на підвищення в топ-чемпіонат, стане його наступником.

У результативності Ніангбо поступається Яремчуку. Наш форвард настріляв 17 голів за 30 матчів цього сезону в усіх турнірах, а новоспечений конкурент – 7 голів за 25 матчів. При цьому івуарієць частіше б'є по воротах, частіше йде в обіграш і більше відпрацьовує без м'яча. Зі своїм зростом (на 19 сантиметрів нижчий за Романа) мобільніший, але гірше грає на другому поверсі.

Роман Яремчук категорично відкинув ймовірність зимового трансферу. Основний форвард збірної України має з Гентом чинний контракт до 2023 року, проте після Євро-2020 перехід у топ-лігу цілком ймовірний. Найбільше ним цікавилися італійські та турецькі клуби.

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