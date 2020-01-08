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Яремчук зробив однозначну заяву щодо свого відходу з Гента під час зимового трансферного вікна

09:19 2970 Читать на русском
Яремчук зробив однозначну заяву щодо свого відходу з Гента під час зимового трансферного вікна
Роман Яремчук / ФК Гент

Український форвард Гента Роман Яремчук поділився своїми планами на найближче майбутнє.

"Запропонувавши мені контракт до 2023 року, клуб дав мені відчути впевненість у собі. Тепер настав час віддати щось взамін. І я маю намір найближчим часом попрацювати на благо клубу, засукавши рукава. Мене не треба просити залишитися в клубі у зимове міжсезоння. Я, як і керівництво клубу, зацікавлений у цьому", – цитує Яремчука Het Laatste Nieuws.

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Нагадаємо, нещодавно сам форвард розповідав, що у минулому році вів переговори з Ромою та Бешикташем. У жовтні 2019-го він продовжив контракт з Гентом до літа 2023-го року. За оцінкою Transfermarkt, трансферна вартість форварда становить 12 млн євро.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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