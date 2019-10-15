Гент привітав збірну України з виходом на чемпіонат Європи

Бельгійський клуб приєднався до цілого світу і привітав своїх гравців та всю збірну України з перемогою у матчі 8-го туру проти збірної Португалії.

Бельгійський Гент у соціальній мережі Твіттер привітав Романа Яремчука, Ігоря Пластуна та всю збірну України з перемогою у матчі проти чинних чемпіонів Європи та Ліги націй. До слова, клуб регулярно спостерігає за успіхами своїх гравців та підтримує їх у соцмережах.

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"Коли ви забили перший гол і отримали право вийти на Євро-2020 після перемоги Португалії 2:1. Вітаємо Романа, Ігоря та всю збірну України", – повідомив клубний Твіттер бельгійської команди.

Нагадаємо, українці вчора у Києві на НСК Олімпійський здолали збірну Португалії з рахунком 2:1. Перший гол у матчі забив нападник Гента Роман Яремчук. Роман відіграв 73 хвилини і після призначення пенальті в ворота "синьо-жовтих" був замінений на Віктора Коваленка. Ігор Пластун з’явився на полі вже у доданий арбітром час – на 94-й хвилині.

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