Гент поздравил сборную Украины с выходом на чемпионат Европы

Бельгийский клуб присоединился к целому миру и поздравил своих игроков и всю сборную Украины с победой в матче 8-го тура против сборной Португалии.

Бельгийский Гент в социальной сети Твиттер поздравил Романа Яремчука, Игоря Пластуна и всю сборную Украины с победой в матче против действующих чемпионов Европы и Лиги наций. К слову, клуб регулярно наблюдает за успехами своих игроков и поддерживает их в соцсетях.

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"Когда вы забили первый гол и получили право выйти на Евро-2020 после победы над Португалией 2:1. Поздравляем Романа, Игоря и всю сборную Украины", – сообщил клубный Твиттер бельгийской команды.

Напомним, украинцы вчера в Киеве на НСК Олимпийский одолели сборную Португалии со счетом 2:1. Первый гол в матче забил нападающий Гента Роман Яремчук. Роман сыграл 73 минуты и после назначения пенальти в ворота "сине-желтых" был заменен на Виктора Коваленко. Игорь Пластун появился на поле уже в добавленное арбитром время – на 94-й минуте.

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