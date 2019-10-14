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"Яремчук та Пластун готові обіграти Роналду", – Гент підтримав своїх гравців перед матчем Україна – Португалія

19:46 1367 Читать на русском
"Яремчук та Пластун готові обіграти Роналду", – Гент підтримав своїх гравців перед матчем Україна – Португалія
Роман Яремчук та Ігор Пластун / Фото ФК Гент

Бельгійський Гент висловив слова підтримки своїм українським гравцям Роману Яремчуку та Ігору Пластуну перед матчем відбору до Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Готові обіграти Кріштіану Роналду і Жоау Феліша.

Україна – Португалія: анонс матчу відбору Євро-2020

Успіху сьогодні ввечері, Роман та Ігор", – написано на офіційній сторінці Гента в twitter.

Нагадаємо в попередньому матчі збірної України проти Литви (2:0) головний тренер національної команди Андрій Шевченко вирішив залишити Яремчука та Платсуна на лаві запасних.

Зустріч із португальцями відбудеться 14 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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Теги
Збірна України Євро-2020 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Україна Україна Україна - Португалія Українці за кордоном Роман Яремчук Роман Яремчук Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент
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