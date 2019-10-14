"Яремчук та Пластун готові обіграти Роналду", – Гент підтримав своїх гравців перед матчем Україна – Португалія

Бельгійський Гент висловив слова підтримки своїм українським гравцям Роману Яремчуку та Ігору Пластуну перед матчем відбору до Євро-2020.
"Готові обіграти Кріштіану Роналду і Жоау Феліша.
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Успіху сьогодні ввечері, Роман та Ігор", – написано на офіційній сторінці Гента в twitter.
Нагадаємо в попередньому матчі збірної України проти Литви (2:0) головний тренер національної команди Андрій Шевченко вирішив залишити Яремчука та Платсуна на лаві запасних.
Зустріч із португальцями відбудеться 14 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.
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