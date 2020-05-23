"Яремчуком цікавилися кілька клубів з другої десятки АПЛ": Яковенко прогнозує трансфер українця у топ-клуб

Український екс-форвард, а нині телеексперт Олександр Яковенко, поділився думками щодо потенційного переходу нападника збірної України Романа Яремчука у європейський гранд.

"Я знаю про інтерес до Яремчука. Кілька клубів з другої десятки АПЛ цікавилися нападником збірної України. Якщо він туди поки не перейшов, значить Роман по-іншому бачить своє майбутнє, наприклад, хоче зробити перехідний крок, а не відразу перебратися в АПЛ.

Яремчук поділився планами щодо свого майбутнього

Можливо ці клуби не зуміли задовольнити фінансові апетити Гента. Я впевнений, що до Яремчука будуть придивлятися і можливо влітку він зможе піти на підвищення", – сказав Яковенко у програмі "Залишайся з футболом".

До слова, контракт Яремчука з Гентом розрахований до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні 24-річний форвард забив 17 голів та віддав 4 асисти у 30 матчах бельгійського клубу. Також на рахунку Романа чотири голи за збірну України у відборі до Євро-2020.

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