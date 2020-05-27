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Зінченко і Яремчук у топі, лише один гравець Динамо і троє від Шахтаря – хто з українців найбільше додав у ціні за рік

11:47 489 Читать на русском
Зінченко і Яремчук у топі, лише один гравець Динамо і троє від Шахтаря – хто з українців найбільше додав у ціні за рік
Зінченко і Яремчук / Getty Images

Прогрес збірної України суттєво вплинув на ринкову ціну багатьох вітчизняних футболістів.

Десятку українських гравців, які за Transfermarkt найбільше подорожчали за останні 12 місяців, опублікувала Команда№1. Рейтинг очолив Роман Яремчук – форвард Гента "набрав" 5,7 млн євро і зовсім трохи не дотягує до 10 млн. Вслід за ним розташувався Олександр Зінченко. Гравець Манчестер Сіті завдяки додатковим 4 млн закріпився у статусі найдорожчого українського футболіста сучасності.

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Трійку замкнув єдиний представник Динамо – у Віталія Миколенка плюс 3 млн. Найбільший відсотковий прогрес у Дмитра Іванісені із Зорі. Успішний сезон і дебютний виклик до збірної збільшили ціну хавбека у 5 разів. Шахтар делегував відразу трьох гравців, щоправда, всі вони опинилися в нижній половині рейтингу.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Transfermarkt зменшив ціни гравців у середньому на 20%, 1998 року народження і молодших – на 10%.

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Теги
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