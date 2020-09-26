У рамках 7-го туру чемпіонату Бельгії Гент несподівано поступився новачку першості Левену. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 7-й тур

Гент – Левен – 2:3

Голи: Дорш, 71, (пен.), Кляйндінст, 74, (пен.) – Сова, 41, 48, Мертенс, 44

В першому таймі Левен більше заволодів ініціативою, але реалізував свою перевагу лише перед перервою. Спочатку Сова приголомшив голкіпера Гента, потужно пробивши з кута штрафного. А трохи згодом Мертенс замкнув передачу низом від Анрі вздовж воріт.

Філіппов дебютував за Сент-Трюйден – Мехелен Шведа зіпсував перший матч українця

Друга половина також розпочалась із голу Левена – той таки Сова після класної контратаки вискочив 1 на 1 і впевнено реалізував рандеву. Після заміни Безуса гра Гента пожвавилась і команда відіграла один гол – Дорш реалізував пенальті.

За 3 хвилини "буйволи" заробили ще один пенальті, який реалізував Кляйндінст. Однак, Левен таки втримав перемогу та зіпсував настрій супернику Динамо перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів, який відбудеться 29 вересня. Відзначимо, що Безус провів на полі 52 хвилини, а Пластун – увесь поєдинок. Яремчук же пропускав матч через пошкодження.

Таким чином, Гент із 6 очками залишився чотирнадцятим, Левен з 11 пунктами став уже сьомим.

"Безуса покарали занадто жорстко": кому симпатизував арбітр, що з Жерсоном і чому Супрязі далеко до Лєвандовскі