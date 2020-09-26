В рамках 7-го тура чемпионата Бельгии Гент неожиданно уступил новичку первенства Левену. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 7-й тур

Гент – Левен – 2:3

Голы: Дорш, 71, (пен.), Кляйндинст, 74, (пен.) – Сова, 41, 48, Мертенс, 44

В первом тайме Левен больше владел инициативой, но реализовал свое преимущество только перед перерывом. Сначала Сова ошеломил голкипера Гента, мощно пробив с угла штрафной. А чуть позже Мертенс замкнул передачу низом от Анри вдоль ворот.

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Вторая половина также началась с гола Левена – тот же Сова после классной контратаки выскочил 1 на 1 и уверенно реализовал рандеву. После замены Безуса игра Гента оживилась и команда отыграла один гол – Дорш реализовал пенальти.

Через 3 минуты "буйволы" заработали еще один пенальти, который реализовал Кляйндинст. Однако, Левен таки удержал победу и испортил настроение сопернику Динамо перед ответным матчем Лиги чемпионов, который состоится 29 сентября. Отметим, что Безус провел на поле 52 минуты, а Пластун – весь поединок. Яремчук же пропускал матч из-за повреждения.

Таким образом, Гент с 6 очками остался четырнадцатым, Левен с 11 пунктами стал уже седьмым.

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