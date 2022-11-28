З другої спроби вдалося обрати запобіжний захід для генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Суд ухвалив рішення про 2 місяці арешту (до 23 січня) або 9 мільйонів 880 тисяч грн застави.

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Просто зараз (19:30, 28 листопада) Запісоцький чекає на конвой, який із зали суду доправить його в СІЗО, повідомляє Костянтин Андріюк. Завтра на 9:30 ранку має відбутися засідання, на якому оберуть міру запобіжного заходу для президента УАФ Андрія Павелка. Нагадаємо, що перше таке засідання не відбулося через фейкове замінування зали суду.

Нагадаємо, слідство вважає керівників УАФ причетними до корупційної схеми. Замість розвитку дитячого футболу, були здійснені закупівлі елітних харчових продуктів нібито для потреб тоді ще Федерації футболу України. Слідство встановило, що гроші були перераховані на компанії з ознаками фіктивності, а товари на 3,2 мільйони євро так і не доїхали до України.