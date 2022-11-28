Со второй попытки удалось избрать меру пресечения для генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого. Суд принял решение о 2 месяцах ареста (до 23 января) или 9 миллионах 880 тысяч гривен залога.

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Прямо сейчас (19:30, 28 ноября) Записоцкий ждет конвой, который из зала суда доставит его в СИЗО, сообщает Константин Андриюк. Завтра на 9:30 утра должно состояться заседание, на котором изберут меру пресечения для президента УАФ Андрея Павелко. Напомним, что первое такое заседание не состоялось из-за фейкового заминирования зала суда.

Напомним, следствие считает руководителей УАФ причастными к коррупционной схеме. Вместо развития детского футбола были осуществлены закупки элитных пищевых продуктов якобы для нужд тогда еще Федерации футбола Украины. Следствие установило, что деньги были перечислены на компании с признаками фиктивности, а товары на 3,2 миллиона евро так и не доехали до Украины.