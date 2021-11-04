Зоря здолала ЦСКА Софія у 4-му турі Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Поєдинок відверто котився до "сухої" нічиєї, допоки не стався вибух імені Шахаба. На 87-й хвилині іранець сам запресингував захисника, протягнув м'яч і пробив точно в ближній кут.

Зоря на останніх хвилинах дотиснула ЦСКА – голи іранських форвардів повернули луганців у боротьбу за євровесну

На останніх секундах той-таки Шахаб додав до свого активу асист. Зоря відбилася біля власного карного майданчика і понеслась в контратаку. Жунінью кумедно впав на газон, але Захедітабар підібрав м'яч і викотив на порожні ворота співвітчизнику Сайядманешу – 2:0.