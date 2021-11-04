Зоря – ЦСКА Софія – 2:0 – відео голів та огляд матчу
22:57 - Читать на русском
Зоря здолала ЦСКА Софія у 4-му турі Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
Поєдинок відверто котився до "сухої" нічиєї, допоки не стався вибух імені Шахаба. На 87-й хвилині іранець сам запресингував захисника, протягнув м'яч і пробив точно в ближній кут.
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На останніх секундах той-таки Шахаб додав до свого активу асист. Зоря відбилася біля власного карного майданчика і понеслась в контратаку. Жунінью кумедно впав на газон, але Захедітабар підібрав м'яч і викотив на порожні ворота співвітчизнику Сайядманешу – 2:0.
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