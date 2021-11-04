Андрей Ярмоленко неожиданно для всех впервые в еврокубковом сезоне оказался за пределами заявки и не сыграет ни одной минуты. Украинец получил травму, о которой появилась информация всего за несколько часов до поединка. Тревожно, ведь уже 16 ноября сборную Украины ждет ключевая битва в рамках отбора ЧМ-2022. Накануне Дэвид Мойес, традиционно не называя имен, рассказывал о некоторых незначительных трамах и ушибах у нескольких игроков. Теперь стало известно, что среди них Ярмоленко, вынужденный восстанавливаться от удара по ноге, а также Влашич, у которого сотрясение мозга.

Где смотреть матч Генк – Вест Хэм онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол 4. Также встречу показывает Воля TV. Команда экс-динамовца возглавляет группу H с максимумом очков после первого круга. Бельгийцы набрали 3 балла, но по дополнительным показателям уступают и Динамо Загреб, и венскому Рапиду. Матч, как и онлайн-трансляция Генк – Вест Хэм на "Футбол 24", стартует в 19:45. Лондонцы вместе с Лионом остаются единственными, кто набрал все 9 очков за 3 тура. Сегодня Вест Хэм, который может войти в историю ЛЕ как первая команда без пропущенных голов на групповом этапе, имеет все шансы досрочно выйти в плей-офф. Для этого "молотам" нужно просто победить.

Зінченко з відзнакою Гвардіоли і секрет Ярмоленка: українське дербі в Лондоні очима англійських ЗМІ та фанатів