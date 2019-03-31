Генк – Андерлехт – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Генк з Маліновським розтрощив Андерлехт у першому турі другої частини чемпіонату Бельгії (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Бельгії. Перша шістка, 1 тур

Генк – Андерлехт – 3:0

Голи: Мале, 32, Іто, 55, Пейнтсіл, 79

Генк із Маліновським вдома розгромив Андерлехт

Генк у 1 турі верхньої шістки вдома приймав Андерлехт. Руслан Маліновський зіграв повний матч і мав 3 непогані нагоди для того, щоб забити, тоді як Євген Макаренко не потрапив у заявку команди після відновлення від травми.

Господарі вийшли впереред ще у першому таймі, а у другій половині зустрічі забили ще 2 голи. Як підсумок – перемога команди Маліновського з рахунком 3:0.

Після цієї звитяги Генк набрав 35 очок і продовжує лідирувати в турнірній таблиці. В Андерлехта 4 сходинка і 26 очок.