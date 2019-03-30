Генк із Маліновським вдома розгромив Андерлехт

Генк у 1 турі верхньої шістки вдома розгромив Андерлехт. Руслан Маліновський провів на полі повний матч.

Чемпіонат Бельгії. Перша шістка, 1 тур

Генк – Андерлехт – 3:0

Голи: Мале, 32, Іто, 55, Пейнтсіл, 79

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Генк у 1 турі верхньої шістки вдома приймав Андерлехт. Руслан Маліновський зіграв повний матч і мав 3 непогані нагоди для того, щоб забити, тоді як Євген Макаренко був відсутній навіть у заявці. У першому таймі захисник Мале ударом головою після передачі Самати відкрив рахунок у зустрічі.

У другому таймі японський вінгер Іто подвоїв перевагу, а крапку в зустрічі поставив Джон Пейнтсіл після сольного проходу та удару поміж ніг голкіперу гостей.

Генк набрав 35 очок і продовжує лідирувати в турнірній таблиці. В Андерлехта 4 сходинка і 26 очок.