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Гендузі та Іконе заспівали на посвяті в збірній Франції

17:31 114 Читать на русском
Гендузі та Іконе заспівали на посвяті в збірній Франції
Маттео Гендузі (ліворуч) / AFP

Півзахисники національної команди Франції Маттео Гендузі та Жонатан Іконе пройшли традиційний обряд після дебютного виклику до збірної.

 

Обидва молоді хавбеки вийшли на імпровізовану сцену та взяли до рук мікрофон. Відео з'явилося в офіційному твіттері команди.

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Гендузі та Іконе отримали дебютні виклики до табору "триколірних". Нині підопічні Дідьє Дешама продовжують готуватися до матчів відбору до Євро-2020. Уже 7 вересня французи зіграють проти збірної Албанії, а 10-го зустрінуться із командою Андорри.

Після чотирьох турів збірна Франції ділить перше місце в групі H із ісландцями та турки. Усі три збірні набрали по 9 очок.

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Теги
Євро-2020 Франція - Албанія Франція Франція Жонатан Іконе Жонатан Іконе Маттео Гендузі Маттео Гендузі
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