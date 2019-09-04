Гендузі та Іконе заспівали на посвяті в збірній Франції

Півзахисники національної команди Франції Маттео Гендузі та Жонатан Іконе пройшли традиційний обряд після дебютного виклику до збірної.

Обидва молоді хавбеки вийшли на імпровізовану сцену та взяли до рук мікрофон. Відео з'явилося в офіційному твіттері команди.

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Гендузі та Іконе отримали дебютні виклики до табору "триколірних". Нині підопічні Дідьє Дешама продовжують готуватися до матчів відбору до Євро-2020. Уже 7 вересня французи зіграють проти збірної Албанії, а 10-го зустрінуться із командою Андорри.

Після чотирьох турів збірна Франції ділить перше місце в групі H із ісландцями та турки. Усі три збірні набрали по 9 очок.

Comme le veut la tradition, Matteo Guendouzi et Jonathan Ikoné ont dû chanter devant le groupe hier soir ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/RWpsiQdiM5 — Equipe de France (@equipedefrance) September 4, 2019

Стад де Франс – арена, на якій Зідан приніс збірній Франції чемпіонство світу, а Роналду і Ко перемогли на Євро-2016