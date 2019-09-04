Гендузи и Иконе спели на посвящении в сборной Франции

Полузащитники национальной команды Франции Маттео Гендузи и Жонатан Иконе прошли традиционный обряд после дебютного вызова в сборную.

Оба молодых хавбека вышли на импровизированную сцену и взяли в руки микрофон. Видео появилось в официальном твиттере команды.

Дешам нашел замену травмированному Погба на матчи отбора Евро-2020

Гендузи и Иконе получили дебютные вызовы в лагерь "трехцветных". В данный момент подопечные Дидье Дешама продолжают готовиться к матчам отбора к Евро-2020. Уже 7 сентября французы сыграют против сборной Албании, а 10-го встретятся с командой Андорры.

После четырех туров сборная Франции делит первое место в группе H с исландцами и турками. Все три сборные набрали по 9 очков.

Comme le veut la tradition, Matteo Guendouzi et Jonathan Ikoné ont dû chanter devant le groupe hier soir ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/RWpsiQdiM5 — Equipe de France (@equipedefrance) September 4, 2019

Стад де Франс – арена, на якій Зідан приніс збірній Франції чемпіонство світу, а Роналду і Ко перемогли на Євро-2016