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Гендузи и Иконе спели на посвящении в сборной Франции

17:31 2 Читати українською
Гендузи и Иконе спели на посвящении в сборной Франции
Маттео Гендузи (слева) / AFP

Полузащитники национальной команды Франции Маттео Гендузи и Жонатан Иконе прошли традиционный обряд после дебютного вызова в сборную.

 

Оба молодых хавбека вышли на импровизированную сцену и взяли в руки микрофон. Видео появилось в официальном твиттере команды.

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Гендузи и Иконе получили дебютные вызовы в лагерь "трехцветных". В данный момент подопечные Дидье Дешама продолжают готовиться к матчам отбора к Евро-2020. Уже 7 сентября французы сыграют против сборной Албании, а 10-го встретятся с командой Андорры.

После четырех туров сборная Франции делит первое место в группе H с исландцами и турками. Все три сборные набрали по 9 очков.

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Франция - Албания Франция Франция Жонатан Иконе Жонатан Иконе Евро-2020 Маттео Гендузи Маттео Гендузи
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