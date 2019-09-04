Гендузи и Иконе спели на посвящении в сборной Франции

Полузащитники национальной команды Франции Маттео Гендузи и Жонатан Иконе прошли традиционный обряд после дебютного вызова в сборную.
Оба молодых хавбека вышли на импровизированную сцену и взяли в руки микрофон. Видео появилось в официальном твиттере команды.
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Гендузи и Иконе получили дебютные вызовы в лагерь "трехцветных". В данный момент подопечные Дидье Дешама продолжают готовиться к матчам отбора к Евро-2020. Уже 7 сентября французы сыграют против сборной Албании, а 10-го встретятся с командой Андорры.
После четырех туров сборная Франции делит первое место в группе H с исландцами и турками. Все три сборные набрали по 9 очков.
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