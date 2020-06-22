Арсенал може екстрено підписати Харта

Лондонський Арсенал знайшов несподівану підміну основному голкіперу Бернду Лєно, який зазнав важкої травми в матчі проти Брайтона. На Емірейтс може перебратися воротар Бернлі Джо Харт.

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Основний страж воріт Арсенала Бернд Лєно отримав жахливу травму після зіткнення із форвардом Брайтона Нілом Мопеєм. Попередньо німець вивихнув коліно. Про терміни відновлення Лєно наразі нічого невідомо. Однак, цілком вірогідно, що він не зіграє не тільки до кінця сезону, а й взагалі в 2020 році.

Керманич лондонців Мікель Артета хоче підстрахуватись і підписати ще одного досвідченого воротаря. Ним може виявитися резервіст Бернлі Джо Харт, який програв конкуренцію за місце в основі "бордових" і збирається покинути Терф Мур 30 червня у статусі вільного агента. Регламентом АПЛ передбачено екстрені трансфери на випадок серйозних травм голкіперів.

У нинішньому сезоні Джо Харт провів лише 3 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 7 м'ячів. Раніше він захищав кольори Вест Хема, Торіно, Манчестер Сіті та низки інших англійських команд.

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