"Було багато розмов з цього приводу. Говорили, що ми не заберемо їх на збори, потім говорили, що ми переведемо їх в дубль. Нічого такого і в думках не було!

Ліпартія став селекціонером Зорі

Ми знали, що у наших футболістів є відкріплення, і вони могли покинути нас в будь-який час. Ми домовилися, що вони до кінця сезону відпрацюють повністю весь свій контракт і слово вони дотримали. За це ми їм вдячні. У тих іграх, які хлопці продемонстрували навесні, ми бачимо, що вони професіонально ставляться до своїх обов'язків. А відкріплення, які були у хлопців, сьогодні вже не актуальні, адже трансферне вікно закрите. Сподіваюся, найближчим часом ми підпишемо і продовжимо з футболістами їхні контракти", – цитує Оганова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки про проблеми з контрактами Іванісені, Абу Ханни та Юрченка. Усі вони можуть стати вільними агентами влітку.

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