Гельзін прокоментував скандальне інтерв'ю Гая

На думку президента Олімпіка Владислава Гельзіна, Гаю варто було говорити лише про футбол.

"Відразу наголошую, що це його особиста позиція і вона не збігається з позицією клубу. Чому він дав це інтерв'ю – для мене загадка.

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Він футболіст і повинен говорити на спортивні теми. Для чого він вліз в політику? Такого робити не потрібно. Але не думаю, що його заяви можуть вдарити по нашому клубу.

Я не знаю, як ми повинні карати футболіста за його особисту думку", – сказав він у коментарі Depo.ua.

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