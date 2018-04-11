Геллер: Впевнений, що Коломойський буде повертатись у великий футбол

Ліга чемпіонів — 00:29 1947
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Рома розгромила Барселону 3:0 та вийшла в півфінал Ліги чемпіонів: огляд матчу
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Рома – третя команда в історії, яка відіграла 3 голи у плей-офф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 10 квіт 456
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Рома – Барселона: Мессі та Іньєста встановили унікальний рекорд Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 10 квіт 737
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Багаторічний капітан Реал Сосьєдада Хабі Прієто завершить кар'єру в кінці сезонуІспанія — 10 квіт 703
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Шахтар – Динамо: матч обслужить ТрухановУкраїна — 10 квіт 628
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