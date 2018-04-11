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Геллер: Впевнений, що Коломойський буде повертатись у великий футбол

10 квітня 21:10 866 Читать на русском
Геллер: Впевнений, що Коломойський буде повертатись у великий футбол
Ігор Коломойський / фото із соцмереж

Президент Зорі Євген Геллер висловив припущення, що власник Дніпра Ігор Коломойський повернеться у великий футбол.

"Я і зараз зідзвонююсь з президентами клубів незалежно від того, чи їх клуби грають у вищій лізі, чи ні.

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Говоримо про життя, про погоду, з кимось про футбол. У мене зі всіма дружні стосунки. Я спілкуюсь з Ахметовим та Коломойським.

Чи повернеться Коломойський у футбол? Ми це питання не обговорювали, але я впевнений, що він буде повертатись у великий футбол", – розповів Геллер в ефірі FootballHub.

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Теги
Євген Геллер Дніпро Дніпро Зоря Зоря Ігор Коломойський
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