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Пепе назвав сильні сторони збірної України перед очним поєдинком у відборі на Євро-2020

16:49 307 Читать на русском
Пепе назвав сильні сторони збірної України перед очним поєдинком у відборі на Євро-2020
Пепе / A Bola

Захисник збірної Португалії Пепе поділився очікуваннями від матчу проти збірної України у 8-му турі відбору до Євро-2020.

 

"Ми налаштовуємося на перемогу в цій грі. Попри те, що збірна України успішно йде по дистанції відбору, ми будемо грати на перемогу. Налаштовуємося тільки на це. Завтра все зробимо для того, аби здобути позитивний результат.

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Збірна України – сильна команда, яка відмінно використовує простір між лініями, добре грає на другому поверсі при стандартах і загалом у повітряних дуелях. Але ми будемо використовувати свої козирі.

Ми представляємо країну трудівників. Португальці звикли посилено трудитися, щоб досягати якогось результату. Ми чотири роки працюємо з цим тренером, звикли до його вимог, звикли перемагати.

Зараз ситуація така, що рівень збірних дуже підрівнявся. Для здобуття результату треба працювати щоденно, навіть якщо у твоєму розпорядженні є низка висококласних виконавців", – сказав Пепе.

Нагадаємо, очна зустріч збірних України та Португалії відбудеться завтра на НСК Олімпійський, початок – о 21:45.

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Португалія Португалія Євро-2020 Україна - Португалія Пепе Пепе
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