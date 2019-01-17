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Гаттузо заборонив Ігуаїну фотографуватися з принцом Саудівської Аравії

10:50 987 Читать на русском
Гаттузо заборонив Ігуаїну фотографуватися з принцом Саудівської Аравії
Дженнаро Гаттузо / Фото: соцмережі

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо ізолював Гонсало Ігуаїна через хворобу.

"Йому не пощастило. Минулої ночі у нього була температура. Ми робили все, щоб йому стало краще, але він мало грав, тому я вважав за краще випустити більш свіжого гравця.

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Це може здатися жартом, але, чесно кажучи, це правда! Ігуаїна не було на фото, коли принц Саудівської Аравії приїхав в гості, тому що я боявся, що Гонсало заразить інших гравців, так що це моє рішення", – цитує Гаттузо Football Italia.

Ювентус завдяки голу Роналду переміг Мілан та виграв Суперкубок Італії, ставши рекордсменом турніру

Суперкубок Італії

Ювентус - Мілан: Середа 16 січня 2019

Ювентус
Матч завершено
1 : 0
Мілан
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Теги
Мілан Мілан Італія Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Ювентус - Мілан
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