"Те, що відбулося сьогодні, схоже на поразку. Потрібно бути об'єктивним. Коли ти демонструєш такий виступ і здобуваєш такий результат... Це відображення нашого сезону. Сьогодні я не маю пояснення, щоб відповісти на це запитання.

Шахтар – Марсель – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Я як тренер ніколи не бачив нічого подібного. Коли ти отримуєш такий гол, який зрівнює рахунок, це складно психологічно. Це була чудова можливість перемогти, і сьогодні ми вирушимо додому все ще злі, тому що ми досі не виграли. Сьогоднішній вечір дуже розчарував, і важко посміхатися після такої нічиєї", – сказав Гаттузо на флеш-інтерв'ю.

До слова, матч проти Шахтаря став для Марселя вже шостим поспіль у всіх турнірах, в яких команда Дженнаро Гаттузо не змогла перемогти. Якщо не враховувати прохід в Кубку Франції аматорського Тьйонвіля, то безвиграшна серія провансальців триває уже два місяці.

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