"То, что произошло сегодня, похоже на поражение. Нужно быть объективным. Когда ты демонстрируешь такое выступление и получаешь такой результат. Это отражение нашего сезона. Сегодня я не имею объяснения, чтобы ответить на этот вопрос.

Шахтер – Марсель – 2:2 – видео голов и обзор матча

Я как тренер никогда не видел ничего подобного. Когда ты получаешь такой гол, который сравнивает счет, это сложно психологически. Это была отличная возможность победить, и сегодня мы отправимся домой все еще злые, потому что мы до сих пор не выиграли. Сегодняшний вечер очень разочаровал, и тяжело улыбаться после такой ничьей", – сказал Гаттузо на флеш-интервью.

К слову, матч против Шахтера стал для Марселя уже шестым подряд во всех турнирах, в которых команда Дженнаро Гаттузо не смогла победить. Если не учитывать проход в Кубке Франции аматорского Тьонвиля, то безвыигрышная серия провансальцев длится уже два месяца.

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