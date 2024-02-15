Гаттузо считает, что Марсель должен быть злым из-за ничьей с Шахтером: "Это похоже на поражение"
Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью с Шахтером (2:2) в стыковом матче Лиги Европы.
"То, что произошло сегодня, похоже на поражение. Нужно быть объективным. Когда ты демонстрируешь такое выступление и получаешь такой результат. Это отражение нашего сезона. Сегодня я не имею объяснения, чтобы ответить на этот вопрос.
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Я как тренер никогда не видел ничего подобного. Когда ты получаешь такой гол, который сравнивает счет, это сложно психологически. Это была отличная возможность победить, и сегодня мы отправимся домой все еще злые, потому что мы до сих пор не выиграли. Сегодняшний вечер очень разочаровал, и тяжело улыбаться после такой ничьей", – сказал Гаттузо на флеш-интервью.
К слову, матч против Шахтера стал для Марселя уже шестым подряд во всех турнирах, в которых команда Дженнаро Гаттузо не смогла победить. Если не учитывать проход в Кубке Франции аматорского Тьонвиля, то безвыигрышная серия провансальцев длится уже два месяца.
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