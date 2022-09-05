Такий результат неабияк підняв настій головному тренеру команди. Під час прес-конференції Дженнаро Гаттузо серед своїх підопічних відзначив Тоні Лато, якому довірив капітанську пов'язку, а той віддячив розкішним забитим м'ячем.

Валенсія забила 5 голів Хетафе, Вільяреал піднявся у топ-3, Брейтвейт дебютним голом приніс Еспаньйолу першу перемогу

"Лато – дивовижна людина, дуже скромна. Моя дочка ще дуже юна, їй лише 18 років. Але я думаю, що Тоні – ідеальний чоловік для неї. Будь-яка жінка хотіла б мати такого чоловіка, як Тоні. Ось така правда про людину, про яку ми говоримо", – сказав Гаттузо.

Такий комплімент сподобався 24-річному захиснику, але перспектива поріднитися з Ріно його наразі не приваблює. "Дякую за такі слова, але у мене вже є дівчина", – відповів Лато.