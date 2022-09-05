Такой результат изрядно поднял настоение главному тренеру команды. На пресс-конференции Дженнаро Гаттузо среди своих подопечных отметил Тони Лато, которому доверил капитанскую повязку, а тот отблагодарил роскошным забитым мячом.

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"Лото – удивительный человек, очень скромный. Моя дочь еще очень юная, ей всего 18 лет. Но я думаю, что Тони – идеальный мужчина для нее. Любая женщина хотела бы иметь такого мужчину, как Тони. Вот такая правда о человеке, о которой мы говорим", – сказал Гаттузо.

Такой комплимент понравился 24-летнему защитнику, но перспектива породниться с Рино его пока не привлекает. "Спасибо за такие слова, но у меня уже есть девушка", – ответил Лато.