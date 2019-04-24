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Гаттузо оцінив можливість очолити клуб АПЛ – наставник підтвердив зустріч з агентом Роналду

19:22 128 Читать на русском
Гаттузо оцінив можливість очолити клуб АПЛ – наставник підтвердив зустріч з агентом Роналду
Дженнаро Гаттузо / Фото ФК Мілан

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо прокоментував чутки щодо переїзду на Туманний Альбіон.

Італійське видання Gazetta dello Sport заявило, що Дженнаро Гаттузо зустрічався з агентом Жорже Мендешем для обговорення можливості продовження кар'єри в АПЛ, зокрема в Ньюкаслі.

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"Ми часто бачимося, я люблю хорошу їжу і люблю поговорити про футбол.

Ньюкасл? Це необгрунтовані чутки. Повторюю, з Мендешем у нас чудові стосунки і ми просто зустрілися пообідати", – цитує Гаттузо MilanTV.

Після 33-х турів Серії А Мілан посідає 4-ту сходинку, маючи в активі 56 очок.

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