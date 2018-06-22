Гаттузо: Мілан підпише півзахисника

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо розповів про плани "россонері" на літнє трансферне вікно.

"Добре, що сезон не розпочинається завтра. Нам треба побачити, який вердикт винесе УЄФА, але ми не застрягли, навіть якщо цього місяця так здається.

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Не секрет, що ми негайно підпишемо важливого гравця в центр поля і, якщо можливо, знайдемо альтернативу попереду для Сусо.

Якщо ми хочемо грати 4-3-3, ми маємо Чалханоглу та Боріні зліва, але Сусо не має нікого за собою", – сказав Гаттузо Premium Sport.