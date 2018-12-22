Гаттузо: Ми переживаємо важкий період, але треба спокійно все проаналізувати

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо прокоментував поразку Фіорентині. Безвиграшна серія Мілана триває вже 3 матчі.

"Ми переживаємо складний час. Нам сьогодні не щастило, і ми не виглядали блискуче. Потрібно знайти рішення, залишатися спокійними і не шукати винних. Це складний момент.

Мілан – Фіорентина – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Нам треба знайти вихід з цієї ситуації, це безглуздо просто бити кулаками по стіні. Потрібно проаналізувати ситуацію.

Обмін Мората – Ігуаїн? Це питання потрібно задавати керівництву. Зараз Ігуаїн грає за Мілан і йому непросто", – цитує Гаттузо Football Italia.

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