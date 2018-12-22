Гаттузо: Ми переживаємо важкий період, але треба спокійно все проаналізувати

Світ — 20:21 910
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Реал Мадрид спокійно розібрався з Аль-Айном та втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу
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Штутгарт – Шальке: Коноплянка запалив, 18-річний конкурент підтримав – помста тренеру, якого назвав боягузомНімеччина — 19:40 2939
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Манчестер Сіті та Челсі несподівано поступилися, Саутгемптон вдруге поспіль переміг: 18-й тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 18:54 906
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Рівер Плейт розгромив Касіму та став бронзовим призером Клубного чемпіонату світуСвіт — 17:22 330
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Збірна відкриттів Ліги чемпіонів-2018: сенсаційні новачки Барселони та Борусії підкорюють ЄвропуЛіга чемпіонів — 16:27 752
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