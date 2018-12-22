Мілан – Фіорентина – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У 17-му турі італійської Серії А Мілан вдома мінімально поступився Фіорентині. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 17-й тур

Мілан – Фіорентина – 0:1

Гол: К'єза, 73

Фіорентина перемогла Мілан, Наполі здолав СПАЛ: 17-й тур Серії А, матчі суботи

Матч проходив у рівній боротьбі, а єдиний м'яч було забито в другому таймі. На 73-й хвилині Федеріко К'єза прорвався лівим флангом, змістився в центр та невідпорно пробив у дальній кут воріт. Джанлуїджі Доннарумма врятувати "россонері" не зумів.

Відзначимо, що через поразку Мілан покинув топ-4 чемпіонату, а "фіалки" наразі піднялися 7-му сходинку.