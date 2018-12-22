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Лаціо переміг Кальярі та піднявся у зону Ліги чемпіонів: 17-й тур Серії А, матчі суботи

15:24 34 Читать на русском
Лаціо переміг Кальярі та піднявся у зону Ліги чемпіонів: 17-й тур Серії А, матчі суботи
Лаціо – Кальярі – 3:1 / офіційний інстаграм Лаціо

В рамках 17-го туру італійської Серії А римські "орли" впевнено переграли Кальярі.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 17-й тур

Лаціо – Кальярі – 3:1

Голи: Мілінковіч-Савіч, 12, Ачербі, 23, Луліч, 67 – Жоао Педро, 90+2 (пен)

Дженоа – Аталанта – початок о 16:00

Мілан – Фіорентина – початок о 16:00

Наполі – СПАЛ – початок о 16:00

Сассуоло – Торіно – початок о 16:00

Удінезе – Фрозіноне – початок о 16:00

Емполі – Сампдорія – початок о 19:00

К'єво – Інтер – початок о 19:00

Парма – Болонья – початок о 19:00

Лаціо приймав на своєму полі Кальярі, вирішивши усі питання ще у першому таймі. Вже на 12-й хвилині римляни вийшли уперед після того, як Корреа розхитав захисника на фланзі та пробив з правого краю штрафного. Краньйо відбив удар, але Мілінковіч-Савіч тут же зіграв на добиванні – 1:0. На 23-й хвилині перевагу "орлів" було подвоєно, коли Ачербі першим зіграв на підбиранні після кутового, розстрілявши ворота з кількох метрів – 2:0. У другому таймі господарі довели справу до розгрому: на 67-й хвилині Іммобіле перехопив м'яч у центрі, розігнав контратаку та віддав передачу в штрафний на Луліча, а той пробив точно в дальній кут – 3:0. Кальярі зміг відповісти лише голом Жоао Педро з пенальті аж у компенсований час.

Таким чином, Лаціо набрав 28 очок та піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці. Кальярі з 17 заліковими балами залишився на тринадцятому місці.

Італія17 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - СПАЛ: Субота 22 грудня 2018

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