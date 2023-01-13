"Я забив багато голів ударами здалеку, але Гасперіні на старті моєї кар'єри в Аталанті сказав мені не робити цього. Він хотів, щоб я не бив по воротах надто багато, бо я забивав один чи два рази на кожні сто ударів, але ж я забив набагато більше.

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Останні кілька місяців в Аталанті були для мене непростими. Перехід у цей великий клуб – великий крок у моїй кар'єрі. Тут, у Марселі, хочеться щось виграти, на жаль, з Аталантою мені це не вдалося, хоча матчі з "нерадзуррі" у Лізі чемпіонів були особливими.

Я забив багато голів зі штрафних ударів. Ми визначаємо перед матчем, хто виконуватиме штрафні удари. Пайє теж дуже сильний у цьому компоненті. Кутових це також стосується. Якщо тренер вирішить, що я виконуватиму штрафні удари, я буду дуже щасливий", – цитує Маліновського офіційний сайт Марселя.

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