Віскі та яхта для Мілевського: з ким зв'язався Маліновський
19:35 - Читать на русском
Напередодні Руслан Маліновський став першим українцем, який зіграв за Марсель у Лізі 1. Чи є перспективи в хавбека заграти у Франції?
Руслана на 67 хвилині матчу проти Труа випустив головний тренер "олімпійців" Ігор Тудор. Чим відомий хорватський тренер, який так хотів українця, і до чого тут Артем Мілевський з Євгеном Селезньовим, дізнавайтесь у відео на YouTube-каналі Футбол 24.
Маліновський дебютував за Марсель брутальним підкатом – конкуренти змушують хвилюватися за українця
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