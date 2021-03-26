Сборные Польши и Венгрии зрелищно начали путь на чемпионат мира в Катаре.

В первом матче отбора команды выдали невероятный матч. Венгры забивали первыми, но поляки каждый раз находили в себе силы отыграться. Причем эффектную точку поставил Роберт Левандовски, а на последних секундах игры еще и удаление было. Настоящий триллер!

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Этот результат позволил командам расположиться посередине секстета І. Наверху – Англия и Албания, которые свои матчи выиграли. Уже в следующем туре Польша и Венгрия будут иметь хорошие шансы разжиться дебютным победами, ведь играть предстоит против Андорры и Сан-Марино соответственно.