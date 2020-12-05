"Кого з колишніх одноклубників взяв би у поліцію? Точно не Гармаша. Він своєрідна людина, поліція йому не підходить. Не знаю... Може, Кирила Петрова. Він відповідальніший. Але не Гармаша точно. Яка поліція Гармашу? Його закрили б тут. Ще й зброю йому... Йому тільки водяний пістолет, це максимум. Та й то, щоб не поранився.

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З Гармашем я був з 10 класу. Він залишився таким, яким і був у дитинстві. Коли грали в збірній, він не не знав англійської і спілкувався з суддями за допомогою жестів, щось пояснював. Казав, що його розуміють, хоча навіть ми його не розуміли. Чув, що він купив Олександру Петракову автомобіль, але не питав, чи це правда. Думаю, що таке дійсно було. Петраков його виховав таким футболістом, намагався знайти до нього підхід, спілкувався. Гармаш якось його слухав, хоча це людина з іншої планети. Він вважає, що завжди правий, хоч і 100 людей казатимуть йому протилежне.

Якби зупинив п'яних одноклубників за кермом? Оформляв би, звісно. Гармаш? Він п'яний не їздить за кермом",– розповів Кушніров в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

Зауважимо, у складі збірної України U-19 Кушніров став чемпіоном Європи-2009, проте потім завершив футбольну кар'єру та пішов на службу в поліцію.

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