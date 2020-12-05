"Чи цікавились європейські клуби після перемоги на молодіжному чемпіонаті Європи-2009? Так, Челсі. Цікавились Кирилом Петровим і мною. Але у нас тоді залишався великий контракт з Динамо. Вони сказали, що якщо великий контракт із Динамо, то навіть нема про що розмовляти – за копійки вас не віддадуть. Але і купувати за великі гроші нас не хотіли.

"Я не міг використовувати своє тіло": Дуелунд не зіграє до кінця року через наслідки коронавірусу

Мені розповідали, що нами цікавився Челсі. Тільки цікавився, далі справа не зайшла, бо вони дізналися, що ми гравці Динамо, і розмовляти було марно.

Наша реальна ціна? Без поняття. Думаю, на той час, після чемпіонату Європи, захотіли б, напевно, дуже багато грошей. На той час, нам було по 19 років, і ми майже всі грали у Першій лізі. Якби грали у вищій лізі постійно, то, може, хтось би за нас ці гроші і дав", – зазначив Кушніров у коментарі Бомбардир.

"В Україні хоча б вода і банани є?": програв конкуренцію у Динамо, став легендою Дніпра і "травив" чемпіонів Європи