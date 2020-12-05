"Кого из бывших одноклубников взял бы в полицию? Точно не Гармаша. Он своеобразный человек, полиция ему не подходит. Не знаю... Может, Кирилла Петрова. Он более ответственный. Но не Гармаша точно. Какая полиция Гармашу? Его закрыли бы здесь. Еще и оружие ему ... Ему только водяной пистолет, это максимум. Да и то, чтобы не поранился.

Экс-динамовец Кушниров мог оказаться в Челси – сейчас он работает полицейским

С Гармашем я был с 10 класса. Он остался таким, каким и был в детстве. Когда играли в сборной, он не не знал английского и общался с судьями с помощью жестов, что-то объяснял. Говорил, что его понимают, хотя даже мы его не понимали. Слышал, что он купил Александру Петракову автомобиль, но не спрашивал, правда ли это. Думаю, что такое действительно было. Петраков его воспитал таким футболистом, пытался найти к нему подход, общался. Гармаш как-то его слушал, хотя это человек с другой планеты. Он считает, что всегда прав, хотя и 100 человек будут говорить ему обратное.

Если бы остановил пьяных одноклубников за рулем? Оформлял бы, конечно. Гармаш? Он пьяный не ездит за рулем", – рассказал Кушниров в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Заметим, что в составе сборной Украины U-19 Кушниров стал чемпионом Европы-2009, однако затем завершил футбольную карьеру и пошел на службу в полицию.

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