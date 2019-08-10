Гармаш: Поєдинок із Брюгге важливіший, ніж із Шахтарем

Півзахисник Динамо Денис Гармаш розповів, який поєдинок для киян є важливішим.

"Ми в тому році виграли першу гру у Шахтаря, але це не змінило ролі. Будемо налаштовуватися на перемогу, а там подивимося. Всі матчі важливі, але з Брюгге буде важливіший. Це Ліга чемпіонів, на кону цілий рік. Ми чекали цих матчів.

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Налаштовуємося на всі поєдинки, але все одно до Брюгге підготуємося більш емоційно. Просто попереду довгий чемпіонат. Якщо втратити очки з Шахтарем, то ще надолужимо. А ось із Брюгге в одній грі вирішується доля Ліги чемпіонів, тому цей матч буде більш значущим", – цитує Гармаша програма Футбольний формат.

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