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Гармаш і Морозюк допомогли Різеспору стримати Галатасарай у матчі Кубка Туреччини

15 січня 21:25 2855 Читать на русском
Гармаш і Морозюк допомогли Різеспору стримати Галатасарай у матчі Кубка Туреччини
Святкування гравців Різеспора / Твіттер клубу

Хавбек Денис Гармаш дебютував у офіційному матчі за Різеспор після свого зимового переходу з Динамо.

Кубок Туреччини, 1/8 фіналу

Різеспор – Галатасарай – 1:1

Голи: Болдрін, 38 – Акбаба, 39

29-річний півзахисник склав компанію ще одному екс-динамівцю Миколі Морозюку у основі "чорноморських яструбів" на кубковий матч проти Галатасарая.

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Господарі не злякалися грізного опонента, влаштувавши натиск на ворота суперника у першому таймі. Зусилля гравців Різеспора принесли результат на 38-ій хвилині. Фернандо Болдрін потужним ударом замкнув навіс партнера з лівого флангу. Втім, щастя команди Гармаша і Морозюка тривало недовго – вже через хвилину Акбаба зрівняв рахунок.

Різеспор грав на рівних з Галатасараєм і в другому таймі, щоправда, гострих моментів стало значно менше. Все завершилося закономірною нічиєю, хоча у компенсований час трапився скасований гол зірки "левів" Емре Мора. Гармаш на 60-ій хвилині поступився місцем Шкоді, а от Морозюк залишився на полі до фінального свистка.

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Українці за кордоном Микола Морозюк Микола Морозюк Галатасарай Галатасарай Туреччина Різеспор Різеспор Денис Гармаш Денис Гармаш
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