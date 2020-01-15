Гармаш и Морозюк помогли Ризеспору сдержать Галатасарай в матче Кубка Турции

Хавбек Денис Гармаш дебютировал в официальном матче за Ризеспор после своего зимнего перехода из Динамо.

Кубок Турции, 1/8 финала

Ризеспор – Галатасарай – 1:1

Голы: Болдрин, 38 – Акбаба, 3

29-летний полузащитник составил компанию еще одном экс-динамовцу Николаю Морозюку в основе "черноморских ястребов" на кубковый матч против Галатасарая.

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Хозяева не испугались грозного оппонента, устроив натиск на ворота соперника в первом тайме. Усилия игроков Ризеспора принесли результат на 38-ой минуте. Фернандо Болдрин мощным ударом замкнул навес партнера с левого фланга. Впрочем, счастье команды Гармаша и Морозюка длилось недолго – уже через минуту Акбаба сравнял счет.

Ризеспор играл на равных с Галатасараем и во втором тайме, правда, острых моментов стало значительно меньше. Все завершилось закономерной ничьей, хотя в компенсированное время случился отмененный гол звезды "львов" Эмре Мора. Гармаш 60-ой минуте уступил место Шкоде, а вот Морозюк остался на поле до финального свистка.

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