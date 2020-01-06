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Гармаш перейшов із Динамо в Різеспор за ініціативою головного тренера

11:52 673 Читать на русском
Гармаш перейшов із Динамо в Різеспор за ініціативою головного тренера
Денис Гармаш / Фото з відкритих джерел

Головний тренер турецького клубу дуже розраховує на півзахисник збірної України Дениса Гармаша.

Як відомо, вчора, 5 січня, турецький Різеспор офіційно оголосив про оренду півзахисника київського Динамо Дениса Гармаша. Як стверджує видання Fanatik, у запрошенні українського футболіста був особисто зацікавлений головний тренер команди Ісмаїл Картал, який просив керівництво клубу підписати 29-річного гравця.

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Нагадаємо, сьогодні Гармаш має пройти медичне обстеження у турецькому клубі. Футболіст виступатиме за "чорноморських яструбів" до кінця сезону 2019/20. Він стане одноклубником ще одного екс-динамівця – Миколи Морозюка, який перейшов у Різеспор у статусі вільного агента 1 липня 2019 року.

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Трансфери Динамо Київ Трансфери Динамо Динамо Різеспор Різеспор Денис Гармаш Денис Гармаш
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